«Бессмертный полк» прошел в космосе

Госкоопорация «Роскосмос» провела акцию «Бессмертный полк на МКС». В ней смогли принять участие все желающие. Для этого было необходимо отправить фотографии и информацию о родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообществу «Роскосмос» во «ВКонтакте».

25 апреля с космодрома Байконур был осуществлен запуск грузового корабля «Прогресс МС-14», который назвали «Ракета Победы». На ракету-носитель «Союз-2.1а» был нанесен логотип, посвященный 75-летию Великой Победы. Кроме разных грузов на борту «Прогресса МС-14» находилась и информация о фронтовиках, собранная в рамках акции «Бессмертный полк на МКС». Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».