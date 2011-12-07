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«Бессмертный полк» прошел в космосе

Акция «Бессмертный полк» состоялась на Международной космической станции.

Госкоопорация «Роскосмос» провела акцию «Бессмертный полк на МКС». В ней смогли принять участие все желающие. Для этого было необходимо отправить фотографии и информацию о родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообществу «Роскосмос» во «ВКонтакте».

25 апреля с космодрома Байконур был осуществлен запуск грузового корабля «Прогресс МС-14», который назвали «Ракета Победы». На ракету-носитель «Союз-2.1а» был нанесен логотип, посвященный 75-летию Великой Победы. Кроме разных грузов на борту «Прогресса МС-14» находилась и информация о фронтовиках, собранная в рамках акции «Бессмертный полк на МКС». Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

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