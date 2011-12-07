Глава МВД по РТ попросил перевозчиков автобусов не впускать пассажиров без масок

Глава МВД по РТ Артем Хохорин попросил перевозчиков автобусов не впускать пассажиров без масок и контролировать соблюдение дистанции.

Хохорин заявил, что уже обратился с этой просьбой к руководителю Минтранса РТ. Теперь перевозчики должны контролировать не только наличие масок у пассажиров, но и дистанцию в салоне автобуса. Если автобус будет переполнен, сажать туда татарстанцев будет нельзя.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что граждан обязали носить маски и перчатки в магазинах и в общественных транспортах. За несоблюдение правил нарушителей могут быть составлены протоколы.