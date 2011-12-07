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Ильсур Метшин поздравил всех казанцев с праздником Победы

Мэр города напомнил, какой достойный вклад внесли татарстанцы в то непростое время.

С 75-летием Победы в Великой Отечественной войне поздравил всех татарстанцев мэр столицы РТ Ильсур Метшин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Мэр города напомнил, что в то непростое время татарстанцы внесли свой достойный вклад, обеспечивая бесперебойным производством и поставкой военной и гражданской продукции для нужд Красной армии. Тогда в Казани жители ТАССР производили не только продукцию, но выпускали каждый шестой из произведенных в Советском Союзе за годы войны самолетов.

После Метшин пожелал казанцам крепкого здоровья, а ветеранам долгих лет жизни и заботы со стороны нынешнего поколения. 

КВ
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