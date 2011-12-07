Как День Победы отметили в Берлине

В этом году торжества тоже состоялись. Но из-за карантина они прошли не в таком масштабном формате, как в раньше. На советских воинских мемориалах в Тиргартене и Шенхольцер Хайде (Берлин) прошли церемонии возложения цветов. В мероприятиях приняли участие Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, атташе по вопросам обороны, сотрудники Посольства.

«9 мая наши обычно соотечественники собираются либо в Трептов-парке, где установлен всем известный мемориал советскому солдату-освободителю с ребенком на руках, либо у мемориала в Тиергартене, недалеко от здания Рейхстага. Сейчас большими группами нельзя, но цветы у мемориалов есть. Мы с мужем каждый год приносим цветы к мемориалу нашим воинам в Тиергартене. Бывали на кладбищах наших Солдат в Потсдаме и близ бывшего концлагеря Бухенвальд. Это очень ухоженные кладбища, порядок на них поддерживается за счет бюджета Бундесвера, вооруженных силы ФРГ», — рассказала выпускница факультета журналистки КГУ Алина Басснина, которая живет и работает в Берлине.