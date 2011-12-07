Песня «День Победы» впервые прозвучала на языках всех народов ПФО

Сегодня легендарная песня Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» впервые прозвучала на языках всех народов Поволжского федерального округа. Это случилось благодаря масштабной акции «Наш День Победы».

Песня была переведена на разные языки и была исполнена артистами из Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Башкортостана, Мордовии, Марий Эл и музыкальными коллективами из других восьми субъектов ПФО.

Записи всех выступлений двухнедельного песенного марафона транслировались на всех региональных телеканалах и публиковались в социальных сетях под хештегами #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.