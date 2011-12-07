Президент России поздравил россиян с 75-летием Победы и пообещал отметить юбилей еще раз

Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата, а после пообещал россиянам отметить юбилей еще раз.

Такое же обещание дал мэр Москвы Сергей Собянин. А пока над центром столицы, несмотря на дождь, в небе прошёл воздушный парад из 75 военных самолётов и вертолётов разных моделей. Также были представлены новейшие истребители пятого поколения Су-57, которые с помощью специального дыма окрасили небо в цвета российского флага.

Всего сегодня в стране в авиапараде, посвящённом 75-летию Победы, поучаствуют около шестиста самолетов и вертолетов.