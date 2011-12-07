Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы

Пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова опубликовала текст с поздравлениями с 75-летием Победы руководителя республики.

Минниханов напомнил о голосе человека, известившим всю страну о «победоносном завершении самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества», Юрия Левитана. Именно из его уст все услышали долгожданное радостное и одновременное окрашенное горечью невосполнимых потерь сообщение.

Президент РТ также подчеркнул, какой неоценимый вклад внесли фронтовики в этой «проклятой войне», принесшей за собой «чудовищное горе» для каждой семьи. Он отметил, что из 700 тысяч татарстанцев больше половины не вернулись домой. Минниханов также не забыл про тех, кто остался в тылу: «Вся республика работала на Победу: поставляла вооружение, снаряды, продовольствие, хирургические принадлежности, принимала блокадников, лечила бойцов. В одну только Казань было эвакуировано 70 промышленных предприятий, 33 института Академии наук СССР, некоторые союзные наркоматы и Госбанк, в столице республики, Чистополе и Елабуге разместились члены союза писателей страны. У нас действовало 75 военных госпиталей, которые вернули на фронт бойцов общей численностью 20 дивизий».

После глава республики выразил сожаление, что празднование этого великого дня невозможно в нынешних условиях пандемии коронавируса. Затем сообщил о решении переноса парада Победы на более поздний срок.