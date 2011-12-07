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Рустам Минниханов возложил цветы к новому монументу в казанском парке Победы

Новый памятник, прообразом которого стал Гази Загитов, высотой 9,5 метра воздвигли у Монумента матерям и вдовам погибших воинов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к новому монументу в казанском парке Победы. За церемонией открытия по видеосвязи следили председатель «Союз ветеранов Республики Татарстан» и герои Советского Союза и Социалистического Труда.

Новый памятник, прообразом которого стал Гази Загитов, высотой 9,5 метра воздвигли у Монумента матерям и вдовам погибших воинов. Он посвящается всем татарстанцам, ушедшим на фронт, сказал Минниханов.

За процессом возложения цветов по видеосвязи наблюдали Герой Советского Союза Борис Кузнецов, Герой Социалистического Труда Ильдус Мостюков, председатель комитета Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» и труженик тыла Ахат Юлашев.

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