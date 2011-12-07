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Стартовала международная акция «День Победы на разных языках»

Суть ее в том, что каждый желающий может спеть легендарную песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова на многих языках мира.

Сделать это можно на сайте Диктантпобеды.рф. Здесь все просто: включаете систему караоке, выбираете язык, на котором хотите спеть «День Победы», включаете камеру, микрофон, нажимаете на кнопку «Запись» и поете! Интересная деталь: здесь же можно предложить свой вариант перевода текста песни на своем языке.

Ролик будет опубликован на сайте, но для еще большего его распространения в социальных сетях, можно использовать хештег #ГимнПобеды. Лучшие видео будут показаны по центральным телеканалам.

Старт акции дал Лев Лещенко. Песенный марафон поддержали с орбиты космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, Надежда Бабкина, военнослужащие, находящиеся в Сирии, Михаил Галустян и многие другие.

Казанская группа «Волга-Волга» исполнила «День Победы» на татарском языке.

Кстати, по статистике сайта Диктантпобеды.рф, на данный момент «День Победы» уже спели почти 250 тысяч человек, загружено почти 10,5 тысяч видео.

Акция проходит с 9 по 11 мая. Присоединяйтесь!

 

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