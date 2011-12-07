В честь праздника над казанским парком победы пролетели вертолеты Ми-8

Над казанским парком Победы пролетели вертолеты Ми-8, пронеся с собой знамя победы и российский и татарстанский флаги.

За этим наблюдали первые лица Татарстана, включая президента РТ Рустама Минниханова.

Пилотировал один из вертолетов экипаж летно-испытательного комплекса Казанского вертолетного завода. Его командиром стал награжденный медалью «За отвагу» старший летчик-испытатель Владислав Перепелкин. Вторым пилотом был летчик-испытатель II класса Роман Удовиченко.

А в 11:20 над акваторией Казанки пролетел еще один самолет – стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь».