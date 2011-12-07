В Казани состоялся авторетропробег довоенной техники

Утро 9 мая 2020 года выдалось солнечным и теплым. Улицы Казани малолюдны, дома украшены полотнами в цвете российского триколора. Большинство горожан в медицинских масках. 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне войдет в историю страны, праздник, состоявшийся в режиме онлайн. Все мероприятия горожане смотрели в прямой трансляции местного телеканала. Во время пандемии короновирусной инфекции отменили военный парад, все торжественные мероприятия с участниками и ветеранами ВОВ, и массовые гуляния.

На площади 1 Мая на торжественном построении легенды отечественного довоенного автопрома: ГАЗ М-1, пикап М-415, санитарная машина ГАЗ-55, ГАЗ- М-1173 - знаменитая «Эмка» и ГАЗ М-10 «Победа» - большая часть машин из коллекции известного коллекционера раритетных автомобилей Александра Гнедина. Им предстояло проехать от памятника Мусы Джалиля до парка Горького. Конечная точка заезда мемориал Вечного огня.

Но перед этим участники автопробега заехали поздравить участника Великой Отечественной войны Александра Михайловича Малова. В 1943 году он был мобилизован на фронт. Воевал механиком-водителем американского бронетранспортера М-3 А1 в составе 57-го отдельного тяжело-танкового полка 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко. Участвовал в боях за освобождение Украины, Польши, Германии, Чехословакии. Был ранен. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и другими правительственными наградами.

Прямо под окнами прославленного ветерана участники автопробега поздравили его с праздником, состоялся небольшой концерт, организованный городским управлением культуры, на котором прозвучали любимые песни военных лет.

Далее путь лежал в парк Урицкого к мемориалу Вечного огня. Возложив там цветы, участники авторетропробега выдвинулись в парк Победы, где состоялись праздничные мероприятия с участием президента РТ Рустама Минниханова: открытие памятника Советскому солдату, поднятие флага Победы на 50-метровый флагшток и другие.

По завершению торжеств в парке Победы, колонна проехала до парка Горького, где также состоялось возложение цветов у Вечного огня.