В Нью-Йорке для ветеранов подготовили подарки, премии и вальс

В праздничный день «Казанские ведомости» связались с членом Американской татарской ассоциации (АТА) Рашидой Бакировой, которая 44 года работала учителем в казанской школе, и вот уже более 20 лет живет в Нью-Йорке.

«Традиция праздновать День Победы в Великой Отечественной войне в Америке сохранилась, но в этом году из-за карантина отмечаем его в непривычной обстановке. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Каждый ветеран получил подарки и денежные премии от Комитета ветеранов Нью-Йорка. Подарки разносили по домам волонтеры военной форме. Они звонили дверь, ставили подарок рядом с дверью, а сами отходили на 2 метра, и с такого безопасного расстояния поздравляли с праздником. А еще социальные работники для ветеранов станцевали красивый вальс?» — рассказала Рашида Нургаязовна.