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В закрывающейся «Карусели» казанцы раскупили почти все

Первым делом смели с полок кастрюли и сковородки.

Ажиотаж от низких цен был устроен в закрывающейся «Карусели», расположенной в ТРЦ «Тандем».

Несмотря на введенный режим самоизоляции и ограничительные меры, казанцы позабыли о дистанции и начали сметать все с полок в объявленном о закрытии гипермаркете. «Карусель» объявила о 50% скидке на весь ассортимент. Первым делом раскупили кастрюли и сковородки.

В X5 Retail Group подтвердили информацию о закрытии, а также сообщили, что последним днем работы «Карусели» станет 10 мая. После произойдет реконструкция и на месте нее после 15 июля заработает «Перекресток».

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