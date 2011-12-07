В закрывающейся «Карусели» казанцы раскупили почти все

Ажиотаж от низких цен был устроен в закрывающейся «Карусели», расположенной в ТРЦ «Тандем».

Несмотря на введенный режим самоизоляции и ограничительные меры, казанцы позабыли о дистанции и начали сметать все с полок в объявленном о закрытии гипермаркете. «Карусель» объявила о 50% скидке на весь ассортимент. Первым делом раскупили кастрюли и сковородки.

В X5 Retail Group подтвердили информацию о закрытии, а также сообщили, что последним днем работы «Карусели» станет 10 мая. После произойдет реконструкция и на месте нее после 15 июля заработает «Перекресток».