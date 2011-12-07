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Актеры театра Камала и работники аэропорта «Казань» исполнили военные песни для пассажиров

Мероприятие было проведено в формате флэшмоба.

Накануне Дня Победы Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая и Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала исполнили военные песни для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Казань». 

«Актеры и музыканты театра, переодетые в пассажиров и сотрудников аэропорта, а также работники различных служб аэропорта, исполнили фронтовые песни на русском и татарском языках в зоне регистрации терминала 1А», — говорится в сообщении. 

Мероприятие было проведено в формате флэшмоба и стало сюрпризом для всех присутствующих в аэропорту. 

Организаторы мероприятия также поздравили ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы. 

«То, что вы сделали ради мира на Земле, никогда не будет забыто. И чем больше времени проходит с тех военных пор, тем сильнее мы осознаем величие и значимость вашей победы. Спасибо вам, дорогие ветераны», — отмечается в сообщении.

КВ
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