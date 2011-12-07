Эксперты РТ об экстремистах в политике: Они уничтожают диалог и отвергают толерантность

Подобный законопроект давно назрел. Когда люди, участвующие в экстремистских группах имеют возможность занимать государственные и муниципальные должности, финансировать какие-либо мероприятия различных политических сил — это наносит урон действиям любого государства, его национальной безопасности. Такое мнение выразили члены Экспертного клуба.

«Россия не является исключением. У нас стало особой „доблестью“ участвовать в „цветных революциях“ против своей страны, а потом рассуждать о свободе слова, митингов и пр., которых нет, не хватает», — подчеркнул завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков.

По его словам, в США даже намек на такую деятельность является преступлением против государства, а в Европе жестко подавляются любые выступления против антиковидных мер властей.

«Протестные настроения в России существуют, власти должны корректировать свой социально-экономический и политический курс, исходя из требований населения. Но одно дело, когда протесты носят сугубо внутренний характер, а другое дело, когда действующих депутатов различного уровня финансируют на зарубежные деньги, а они участвуют в мероприятии, которое посвящено антиправительственной деятельности (в России, за рубежом), подготовке активистов для протестных митингов, планов митинговой активности и пр. Это должно пресекаться существующим законодательством, его нормами», — сказал Большаков.

Доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров в свою очередь считает, что экстремисты представляют серьезную угрозу для общества. Они превращают политику в бесконечный конфликт, уничтожают диалог, отвергают толерантность. Таким силам нет места в политике. Экстремизму чужда здоровая конкуренция. Поэтому предлагаемый закон логичен и понятен.

«Важно четко дать определение экстремизма и не дать правоприменительной практике нанести ущерб здоровой конкуренции идей и позиций в обществе. Построение общенационального консенсуса по ключевым вопросам устройства и развития России является важнейшей основой вытеснения экстремизма из общественной жизни», — добавил Сидоров.

Директор Института педагогики, психологии и социальных проблем кандидата исторических наук Вадим Козлов отметил, что работа по профилактике экстремизма, проводимая в последние годы в стране, дает результаты, снизив вероятность дестабилизации общества внешними заинтересантами, путем натравливания граждан друг на друга через агрессивные идеологемы.

«Поэтому дальнейшее совершенствование законодательной базы с целью недопущения радикализма в политическое пространство — целиком оправдано и работает на дальнейшее повышение субъектности российского государства», — заключил специалист.

Напомним, что принятие законопроекта запретит избираться в парламент руководителям, участникам и спонсорам террористических, экстремистских организаций, тем самым исключив возможность использовать парламентскую трибуну и полномочия депутата для пропаганды своих взглядов. Запрет будет касаться и лиц, предоставлявшим таким организациям финансовую, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь.

Также предлагается внести уголовную ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах, проводимых организациями, признанных судом нежелательными.