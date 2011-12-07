Ильсур Метшин поздравил казанцев с Днем Победы

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Днем Победы. Он отметил, что долг каждого жителя сохранить историческую правду о войне и передать ее потомкам.

«Дорогие казанцы! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 9 Мая занимает особое место в сердце каждого из нас. Во время Великой Отечественной войны многонациональный народ нашей страны поистине выстрадал право свободно жить, работать, воспитывать детей на родной земле. Преданность Отчизне и высшим человеческим ценностям не дала сломиться духу наших отцов, дедов и прадедов, которые в суровый для Родины час как один встали на ее защиту», — сказал Метшин.

Он подчеркнул, что вся страна скорбит по тем, кто не вернулся с полей сражений и оставил свои жизни ради Великой Победы.

«Столица Татарстана сыграла огромную роль в снабжении армии, и присвоение ей почетного звания „Город трудовой доблести“ стало неоспоримым свидетельством признания подвига горожан. В Великой Победе и славном прошлом мы черпаем силы для созидания, мирной жизни, благих начинаний, и священный долг каждого из нас — сохранив историческую правду о кровопролитной войне, передать Вахту Памяти потомкам», — добавил мэр Казани.

Ильсур Метшин пожелал ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья, долголетия счастья и внимания окружающих.

Ранее татарстанцев поздравил с Днем Победы поздравил Рустам Минниханов.