Казанцев приглашают посетить выставку военных листовок на языках народов СССР

В Казани открылась выставка листовок и плакатов Великой Отечественной войны. Экспозицию «Языков много, Победа одна» посетил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По словам главы парламента, представленные экспонаты являются олицетворением самоотверженности и героизма. Поэтому они, как память о Победе, должны передаваться из поколения в поколение.

«Тогда никто не поднимал вопрос, какой ты национальности и вероисповедания. Все встали единым строем на защиту Отечества и спасения мира», — подчеркнул Мухаметшин, добавив о важности сохранения исторической правды.

Как отметил директор Дома дружбы народов Ирек Шарипов, проект уже по праву оценен председателем Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимиром Зориным, а посему выставка может быть выставлена в Общественной палате РФ.

Пришедшие могут своими глазами увидеть листовки Политуправления Красной Армии, рассказывающие о советских героях на татарском, грузинском, армянском, узбекском, азербайджанском, таджикском, башкирском и кыргызском языках.