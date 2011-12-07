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Мухаметшин почтил память павших воинов на Архангельском кладбище Казани

К возложению цветов вместе с ним также присоединились депутаты и ветераны ВОВ.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин почтил память павших воинов на Архангельском кладбище Казани. К возложению цветов вместе с ним также присоединились депутаты и ветераны ВОВ.

Как отметил председатель, сегодня праздничный, но в то же время и грустный день. 

«Победа со слезами на глазах. Мы возложили цветы, отдали дань уважения и памяти тем, кто погиб после ранений в госпиталях, которые захоронены на Архангельском кладбище», — сказал он, добавив о том, что нет практически ни одной семьи, в которой не было участника войны.

Затем Мухаметшин рассказал о своей семейной ежегодной традиции, где он вместе с детьми внуками ездит на альметьевское кладбище, на котором захоронены отцы – его и супруги.

Пришедшие посетили мемориал «Воин» и памятный камень солдатам-иностранцам, погибшим в госпиталях столицы РТ в годы Великой Отечественной войны.

 

 

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