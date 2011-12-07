Песню «Катюша» на татарском языке спели татары со всего мира. Видео флешмоба ко Дню Победы активисты татарских общин выложили на платформе YouTube.

Известно, что инициатором такой акции выступила руководитель общины татар Анталии Оксана Назарова. Переводом легендарной советской песни на татарский язык занялась Лиля Мутагирова.

Приняли участие татары практически со всего мира – из Франции, Чехии, Швейцарии, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Канады и Италии.