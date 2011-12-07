В Татарстане началась акция «Бессмертный полк онлайн»

В Татарстане старовата акция «Бессмертный полк онлайн». Масштабная акция проходит в онлайн формате из-за коронавирусных ограничений.

Присоединиться к просмотру трансляции также можно на сайте проекта — 2021.polkrf.ru, в социальных сетях и на страницах телеканалов, а также в онлайн-кинотеатрах Okko, ivi.ru, more.tv и на платформе Смотрим.ру.

Трансляцию также можно увидеть на сайте ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что к акции присоединились Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев и Президент Татарстана Рустам Минниханов.