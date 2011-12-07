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В Татарстане началась акция «Бессмертный полк онлайн»

Присоединиться к просмотру трансляции можно на сайте проекта — 2021.polkrf.ru.

В Татарстане старовата акция «Бессмертный полк онлайн». Масштабная акция проходит в онлайн формате из-за коронавирусных ограничений. 

Присоединиться к просмотру трансляции также можно на сайте проекта — 2021.polkrf.ru, в социальных сетях и на страницах телеканалов, а также в онлайн-кинотеатрах Okko, ivi.ru, more.tv и на платформе Смотрим.ру.

Трансляцию также можно увидеть на сайте ИА «Татар-информ». 

Ранее сообщалось, что к акции присоединились Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев и  Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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