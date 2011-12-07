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Чагин о поправках к Конституции: Все это поможет поднятию престижа рабочих профессий

В обновленной Конституции планируют прописать уважение к труду и защиту прав трудящихся россиян.

Поправка к Конституции об уважении и защите прав трудящихся граждан положительно скажется на престиже рабочих профессий, считает директор НП «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Чагин.

«Я хоть и из мира спорта, но мы сами изготавливаем спортинвентарь, мы производственный коллектив. И мы можем сказать, что все это поможет поднятию престижа рабочих профессий», — отметил Чагин.

Кроме того, спикер отмечает, что данная поправка защитит работника от произвола работодателя.

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КВ
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