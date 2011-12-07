Эффект COVID: россияне стали чаще потреблять нездоровую пищу

Первой взяла слово руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Она рассказала об алгоритме распространения инфекции, когда один зараженный за 30 дней может передать инфекцию 4096 людям.

Сейчас вакцина находится на первой стадии тестирования - апробируется на добровольцах, изучается ее побочное действие. Впереди клинические испытания - вторая и третья стадии - оценка ее эффективности.

- Раньше следующего года вакцины ждать не следует. Специфического лечения нет, никакие арбидолы не помогают, - предупредила Гузель Улумбекова, добавив, что только при использовании определенного препарата доказано сокращение срока болезни с 15 до 11 дней.

Инфекция протекает у 80% людей бессимптомно, у 20% - с симптомами. В качестве примера были приведены данные по США: у госпитализированных чаще всего имелись сопутствующие заболевания - гипертония, диабет, а также избыточный вес, 14,2% пациентов направлялись в отделения реанимации, 12,2% были подключены к ИВЛ, более пятой части госпитализированных умерли.

По данным на 27 мая, коллективного иммунитета в мире достигнуть еще не удалось. В Москве он составляет 14%, в Нью-Йорке - 19,5%, в Лондоне - 17,5%, в Барселоне - 7%. А цель - 65%.

Гузель Улумбекова считает, что российской системе здравоохранения на фоне пандемии пришлось пережить ситуацию более тяжелую, нежели в других странах. Она обозначила ряд причин: низкое госфинансирование сферы здравоохранения (оно в 1,9 раза ниже, чем в «новых» странах ЕС, в расчете на душу населения); неэффективные рыночные механизмы финансирования в форме обязательного медстрахования и принципа «деньги следуют за пациентом» (это разрушило здравоохранение на селе и инфекционную службу); бездарная оптимизация здравоохранения последних лет; нетерпимое положение медработников (базовый оклад врачей вне двух столиц составлял 20 - 25 тысяч рублей); отсутствие централизованного управления отраслью. По приведенным экспертом данным, в итоге в России погибли в результате инфицирования COVID-19 190 - 256 медицинских работников (методики определения причины смерти неоднозначны). Это 5 - 7,2% от числа скончавшихся от коронавируса. На фоне РФ - в Италии умерли 163 медработника (0,5% от общего числа жертв), в США - 130 (0,1%).

Директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин констатировал, что по ходу пандемии отношение россиян к потенциальной угрозе COVID-19 изменилось. Если в начале многим была присуща бравада по отношению к инфекции, то теперь настроения иные.

- Индекс паники снизился, страхи приобрели рациональные очертания и не свалились в истерию. Это хорошая прививка обществу для прохождения таких историй, но резких изменений в модели отношения людей к своему здоровью, здоровому образу жизни ждать не стоит.

Родин назвал четверть россиян откровенными антиЗОЖниками с вредными привычками. Рядом с ними - более 30% граждан, которые на словах готовы заниматься своим здоровьем, но на деле этого не делают. По итогу: почти 40% россиян считают себя здоровыми, половина находит собственное самочувствие удовлетворительным, а лишь 10% - плохим.

Данные ВЦИОМ говорят - роста числа регулярно занимающихся спортом в России не наблюдается, но потребление табака, алкоголя осталось на прежнем уровне, а это тоже неплохо (были опасения, что на фоне стресса произойдет рост). Изоляция и ограничения не заставили россиян заниматься спортом в домашних условиях (регулярно спортом занимаются 27% опрошенных).

- Изменилось ли питание вследствие COVID-эпидемии? У большинства ничего не изменилось. Появилось небольшое число людей, которые стали больше потреблять менее здоровую пищу, чаще вкусненькое и вредненькое. Это компенсация негативных эмоций, с которыми россияне столкнулись, в дело пошли тортики, мороженое, газировочка. Зато появилась возможность питаться более регулярно и есть меньшими порциями. В рационе стало больше еды, приготовленной дома, больше овощей и фруктов. Но пока я в отношении ЗОЖ останусь консерватором, - констатировал социолог.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева за период пандемии, опираясь на свой круг общения, пришла к выводу - отношение к ЗОЖ однозначно поменялось, но сделал это страх, а не какая-то положительная мотивация. Степень грамотности татарстанцев, что прослеживается из направленных в оперштаб писем, очень полярная: люди либо очень грамотно подходят к ЗОЖ и к тому, как он повлияет на их существование в ситуации с коронавирусом, либо нет.

- Я вижу падение интереса к вопросу с COVID-19, усталость такая. Мне на ум приходит стихотворение Пушкина «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись», там есть фраза: «Сердце в будущее верит». Сейчас наступил такой момент с точки зрения ощущений: с одной стороны, люди верят в здоровый образ жизни и в то, что сами все преодолеют, с другой - боятся, - заявила Лейла Фазлеева.

Основатель проекта I love supersport и сооснователь Ironstar Максим Журило отметил, что в России был очень консервативный подход к занятию спортом на улице. И если в Татарстане поначалу запретили, но в дальнейшем допустили активность на открытом воздухе, то в Москве это произошло лишь совсем недавно. Отсюда развитие гиподинамии. И Журило полагает, что последствия этого мы еще увидим.