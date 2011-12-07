Как начать день со спасения жизни?

Акция приурочена к ежегодно отмечаемому во всем мире 14 июня Дню донора. Специалисты стараются повысить осведомленность людей о донорстве, использовании в здравоохранении безопасной крови и ее продуктов. А лейтмотивом события становится выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней.

С 8 по 15 июня 2020 года в учреждениях службы крови РТ и всей России проводится донорская неделя, посвященная ежегодной дате.

- В рамках донорской недели на базе Республиканского центра крови по адресу: проспект Победы, 85, с 8.30 запланированы мероприятия с музыкальным сопровождением, викторинами, конкурсами, вручением памятных сувениров участникам акций, - рассказала врач организационно-методического отдела РЦК Елена Тухватуллина.

По ее словам, в этом году насыщенная семидневка пройдет при активном участии всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», молодежного движения Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ» и поддержке Управления Президента РФ по общественным проектам. С 8 по 11 июня участниками акции станут добровольцы благотворительного проекта «Добрая Казань» и DonorSearch.org, 9 июня - Татарстанское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», а 10 июня - молодежное движение Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ».

Впрочем, внести свою лепту в благородное дело под силу многим. Трансфузиологи - врачи, призванные заниматься лечением заболеваний крови и плазмы, напоминают: стать донором может любой человек в возрасте от 18 лет, если у него нет специфических противопоказаний. Медицинское обследование донора и выдача справок о состоянии его здоровья делаются бесплатно. Стандартная доза сдачи крови составляет 450 мл, такой объем кроводачи не несет вреда организму. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией от полугода (либо свидетельство о временной регистрации) в том регионе, где сдается кровь.

Накануне и в день сдачи не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, молочные продукты, яйца и масло. Не стоит сдавать кровь натощак. Хороший вариант из напитков - сладкий чай, сок, морс, компот; из еды - хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа - принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Не нужно беспокоиться из-за легкого головокружения во время процедуры. Оно объясняется снижением уровня гемоглобина и непродолжительным понижением давления. Эти ощущения у здорового человека быстро проходят.