Круизный сезон по Волге начнется только в конце июня. Об этом передает ТАСС.

Начало сезона из-за коронавирусной пандемии в этом году пришлось отложить. Как сообщает Минтранс РТ, в принципе Казанский речной порт готов принимать круизные корабли.

Ежедневные рейсы до Свияжска совершаются уже с 25 мая. Также, соблюдая все меры безопасности, татарстанцы начали отплывать из Казани до Болгар и Тетюшей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали речной порт Казани запустил ежедневные рейсы до Свияжска. Стоимость билета для проезда взрослому обойдётся 127 рублей.