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Круизный сезон по Волге начнется только в конце июня. Об этом передает ТАСС.
Начало сезона из-за коронавирусной пандемии в этом году пришлось отложить. Как сообщает Минтранс РТ, в принципе Казанский речной порт готов принимать круизные корабли.
Ежедневные рейсы до Свияжска совершаются уже с 25 мая. Также, соблюдая все меры безопасности, татарстанцы начали отплывать из Казани до Болгар и Тетюшей.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали речной порт Казани запустил ежедневные рейсы до Свияжска. Стоимость билета для проезда взрослому обойдётся 127 рублей.