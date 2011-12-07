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Минниханов посетил панорамный парк «Гора Туугая» в Горно-Алтайске

Президент Татарстана отправился с рабочей поездкой в Республику Алтай.

Рустам Минниханов посетил панорамный парк «Гора Туугая» в Горно-Алтайске в рамках рабочей поездки в Республику Алтай, сообщает пресс-служба президента РТ.

Глава РТ ознакомился с опытом Алтая в области развития общественных пространств и отметил, что взаимообмен опытом будет полезен и тому и другому региону.

Помимо этого, Минниханов встретился с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым, подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Проект панорамного парка «Гора Туугая» в 2018 году признан лучшим во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Проект представляет собой общественное пространство с видом на Горно-Алтайск с высоты птичьего полета.

КВ
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