Пенсионеры Татарстана вновь смогут принять участие во всероссийском конкурсе компьютерной грамотности

Пенсионеры Татарстана смогут принять участие во всероссийском конкурсе компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2020», сообщают организаторы.

К участию в конкурсе допускаются граждане старше 50 лет, самостоятельно или с помощью курсов освоившие работу на компьютере и в интернете. На участие в конкурсе принимают эссе по 7 номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Моя ―Азбука интернета», «Я — интернет-звезда».

Заявку на участие нужно оставить на сайте azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/ с 7 апреля по 14 октября 2020 года.

Напомним, в прошлом году Республика Татарстан стала победителем в номинации «Самый активный регион». Всего в 2019 году на участие в конкурсе приняли около пяти тыс. заявок из 79 регионов. С прошлогодними работами можно ознакомиться на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс».