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Продукты фермеров теперь можно приобрести онлайн и со скидкой

Новый цифровой продукт даст возможность горожанам приобретать свежие и качественные фермерские продукты, как в магазинах у дома, так и через интернет.

Цифровые технологии все чаще приносят практическую пользу и сельхозпроизводителям Татарстана. Призван оказать помощь фермерам республики в реализации своей продукции проект «Туган як» («Родной край»). Новый цифровой продукт даст возможность горожанам приобретать свежие и качественные фермерские продукты, как в магазинах у дома, так и через интернет. Предусмотрена и система скидок. 

«К примеру, по карте лояльности можно получить существенную скидку в случае предварительной заявки», — отметил заместитель директора ГБУ «Центр компетенций по развитию сельхозкооперации» Ренат Мамаев, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

КВ
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