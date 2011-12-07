Продукты фермеров теперь можно приобрести онлайн и со скидкой

Цифровые технологии все чаще приносят практическую пользу и сельхозпроизводителям Татарстана. Призван оказать помощь фермерам республики в реализации своей продукции проект «Туган як» («Родной край»). Новый цифровой продукт даст возможность горожанам приобретать свежие и качественные фермерские продукты, как в магазинах у дома, так и через интернет. Предусмотрена и система скидок.

«К примеру, по карте лояльности можно получить существенную скидку в случае предварительной заявки», — отметил заместитель директора ГБУ «Центр компетенций по развитию сельхозкооперации» Ренат Мамаев, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.