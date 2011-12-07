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Прокуратура РТ начала проверку по факту смерти пенсионера в Челнах

Мужчина-инвалид скончался в инфекционной больнице Челнов 1 июня.

Прокуратура РТ проводит проверку по факту смерти 72-летнего пенсионера в инфекционной больнице Набережных Челнов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Надзорное ведомство даст оценку качеству оказания медицинских услуг, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к указанному объекту социальной инфраструктуры», — уточнили в ведомстве.

Поводом для проверки стала жалоба супруги пациента в соцсетях. Женщина рассказала, что ее муж-инвалид не получает должного лечения, а на просьбу о переводе в другую больницу ему отказывали.

Ранее проверку по данному делу начал  минздрав РТ. Семья пенсионера также написала жалобы в генпрокуратуру РФ и федеральное министерство здравоохранения.

КВ
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