Прокуратура РТ начала проверку по факту смерти пенсионера в Челнах

Прокуратура РТ проводит проверку по факту смерти 72-летнего пенсионера в инфекционной больнице Набережных Челнов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Надзорное ведомство даст оценку качеству оказания медицинских услуг, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к указанному объекту социальной инфраструктуры», — уточнили в ведомстве.

Поводом для проверки стала жалоба супруги пациента в соцсетях. Женщина рассказала, что ее муж-инвалид не получает должного лечения, а на просьбу о переводе в другую больницу ему отказывали.

Ранее проверку по данному делу начал минздрав РТ. Семья пенсионера также написала жалобы в генпрокуратуру РФ и федеральное министерство здравоохранения.