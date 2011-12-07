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Салават Фатхетдинов и Винера Ганеева выберут лучшего народного исполнителя в Татарстане в финале онлайн-шоу «ТАТАРСТАР», сообщают организаторы.
Финал шоу пройдет в 19.00.
Народный артист РТ, заслуженный артист РФ Салават Фатхетдинов и народная артистка РФ и РТ Венера Ганеева выберут лучшего народного исполнителя среди пользователей соцсетей.
Напомним, в финал «ТАТАРСТАР» прошли пять вокалистов: : Светлана Силантьева (51 год, г. Чистополь), Миляуша Нугманова (15 лет, г. Казань), Даниил Федоров (26 лет г. Зеленодольск), Динар Шарафетдинов (21 год, г. Казань) и Алёна Шишкина (21 год, г. Казань).
Трансляция шоу пройдет в сообществе «ТАТАРСТАР», официальном сообществе Республики Татарстан и в крупнейших городских и тематических сообществах республики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках».