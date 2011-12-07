Стартовал конкурс «Кряшен чибяре – 2020». Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана.

Творческое состязание пройдет в несколько туров. В первом туре для участниц будут проведены мастер-классы по вокалу, актерскому мастерству, хореографии, игре на народных инструментах. К тому же девушки должны знать обычаи и традиции своего народа, уметь носить народный костюм.

Финал конкурса запланирован на 18 июля, в селе Зюри Мамадышкого района, во время кряшенского праздника Питрау («Петров день»), знаменующего собой окончание Петровского поста. По давней традиции именно в Петров день парни-кряшены искали себе невесту. Даже есть такая народная мудрость: «На Питрау день невест выбирают, в Покров свадьбы справляют».

Организаторы праздника «Питрау» - Общественная организация кряшен Республики Татарстан и Администрация Мамадышского муниципального района.