ЦИК РТ уточнил, как голосовать по Конституции не выходя из дома

ЦИК РТ сообщил о специфике голосования граждан по поправкам к Главному документу страны вне избирательных участков, на дому. Для этого необходимо подать заявление.

С 5 по 21 июня обращение подается посредством Единого портала госуслуг. А начиная с 16 июня можно обратиться в участковый избирком по месту регистрации гражданина.

К каждому, кто собирается голосовать дома, представители комиссии и наблюдатели прибудут с соответствующим набором для голосования. В непроницаемый сверток будут упакованы бюллетень, формуляр заявления о голосовании на дому, пишущая ручка, а также комплект средств индивидуальной защиты. Пришедшие будут соблюдать социальную дистанцию. Заходить в жилое помещение избирателей им запрещается.

При получении упаковки с документами и канцтоварами, гражданину предлагается пройти внутрь своего жилища, заполнить форму, а потом вернуть ее участникам комиссии.

Из-за неблагополучной санэпидобстановки процесс голосования на участках также будет осуществляться с соблюдением серьезных мер безопасности. Дабы не создавать массового скопления людей, граждане не будут встречаться с людьми, уже выразившими свою гражданскую позицию.