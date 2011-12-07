В День России «Волонтеры Победы» проведут интеллектуальную игру в режиме «онлайн», сообщают организаторы общероссийского движения «Волонтеры Победы».

Игра пройдет 12 июня в 12.00 (мск). Игра продлится в «прямом эфире» 30 минут. За это время каждый участник должен будет ответить на вопросы из трех блоков: «Россия прошлого», «Россия будущего» и «Россия настоящего». Ведущий в процессе эфира будет отслеживать и транслировать топ игроков.

Победителю достанется поездка в один из Российских городов.

Стать участником могут все желающие старше 14 лет, пройдя регистрацию по ссылке https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/3285.

За сутки до события каждый участник получит ссылку на трансляцию.