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В Казани открылся форум «Науруз – и тоже в формате онлайн»

В рамках этого театрально-образовательного проекта с 8 по 17 июня в столице Татарстана для его участников пройдут лекции и семинары.

В Казани стартовал VI Международный театрально-образовательный онлайн-форум «Навруз». Также, как и многие другие культурные события, программа «Науруза» нынешнего года проходит в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ. 

В рамках этого театрально-образовательного проекта с 8 по 17 июня в столице Татарстана для его участников пройдут лекции и семинары. Им предстоит ознакомиться с лабораторией по педагогике театра, поучиться актерскому мастерству и искусству актера у ведущих специалистов в этой сфере. Желающие также ознакомятся с особенностями режиссуры театра кукол, прослушают лекции по менеджменту, PR-технологиям, сценографии, театральной критике, работе литературной и художественно-постановочной части театра. В числе приглашенных для участия в форуме педагогов: признанные ведущие деятели театрального искусства и менеджмента в сфере культуры не только из России, но и из зарубежных стран — Германии, Колумбии, Польши. 

КВ
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