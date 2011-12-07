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В Казани появится памятник Мустаю Кариму

Скульптура Мустая Карима появится в Казани в знак дружбы между Татарстаном и Башкортостаном.

Памятник писателю Мустаю Кариму планируется установить на Оренбургском тракте, там же будет разбит небольшой сквера. Об этом сообщил постоянный представитель Татарстана в Республике Башкортостан Ранэль Зинатуллин.

В роли автора памятника, знаменующего дружбу между двумя республиками, выступит московский автор, выбранный башкирской стороной.

Годом ранее в Уфе появился памятник поэту Габдулле Тукаю, на открытии которого побывали главы республик Радий Хабиров и Рустам Минниханов.

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