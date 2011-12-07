В Казани женщина с ломом разняла драку

В одном из казанских дворов женщина, чтобы разнять дерущихся мужчин прибегнула к помощи лома, а запись этого события попала в соцсети. Автор ролика уточнил, что инцидент произошел неподалеку от парка Урицкого на улице Королева.

На записи можно увидеть как женщина, угрожая ломом, требовала прекратить драку двух выпивших мужчин. Когда третий мужчина попытался ее успокоить, та стала размахивать своим металлическим снарядом, но упала.

Впрочем, на последующих кадрах можно увидеть и примирение сторон, когда женщина танцует вместе с выпивающей компанией.