В Татарстане госавтоинспекторы помогли 55-летней женщине, которой стало плохо

В Татарстане госавтоинспекторы помогли добраться до ближайшего медицинского пункта 55-летней женщине, которой стало плохо, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.

На 35 км дороги Казань-Оренбург к сотрудникам ДПС обратился водитель «Мерседеса» с просьбой о помощи. Он сообщил, что в его автомобиле находится 55-летняя женщина, которой нужна медицинская помощь.

Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и решили сопроводить женщину до ближайшего медучреждения, но на пути следования наряд ДПС передал женщину бригаде «скорой», которая оказала ей своевременную помощь.

В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.