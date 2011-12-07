В Татарстане готовят 10 тысяч новых мест в детсадах

В Республике Татарстан в течение двух лет — в период с 2020 по 2021 год планируется открыть более 10 тысяч новых мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Об этой приятной новости для татарстанских родителей на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Половина из планируемого количества — а это более 5 тыс. мест — в детсадах предусмотрено для приема детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Таким образом, как подчеркнул важный итог строительства новых детсадов Ильсур Хадиуллин: «Все эти мероприятия направлены на достижение в 2022 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».