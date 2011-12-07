Жителей Татарстана приглашают проехать на велосипеде по аксаковским местам и пересечь границу Европы и Азии

Жителей Татарстана приглашают принять участие в проекте «Уральский барс» и проехать на велосипеде по аксаковским местам, а также пересечь границу Европы и Азии, уведомляют организаторы акции.

«Впервые этапы проекта „Уральский барс“ можно пройти на велосипеде. Участники проектов „Велотропа Европа-Азия“ и „Уральский Барс“ смогут посетить красивейшие вершины: Большой Иремель, Кушай, Ялангас и другие», — уточняется в сообщении.

Организаторы проектов проконсультируют участников по вопросам части описания маршрута и его прохождения, достопримечательностей, стоянок, ближайших населенных пунктов, точек заброски и выброски. Все маршруты приспособлены как для опытных, так и для начинающих туристов.

Проекты «Уральский барс» и «Велотропа Европа-Азия» стартовали в Республике Башкортостан с 1 июня. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте www.velo102.ru, здесь же представлены маршруты. Участие в проекте бесплатное.

Организаторы уточняют, что данные проекты не являются массовыми и предусмотрены для участия небольших групп людей, а также индивидуально (при условии регистрации заявки в МЧС).