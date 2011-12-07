В Казани расскажут об исторической миссии Александра Невского

10 июня в Музее истории Благовещенского собора Музея-заповедника «Казанский Кремль» пройдет заседание круглого стола, посвященного празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».

О том, как дружеские отношения Александра Невского с ханом Батыем позволили Руси наладить более мирные отношения с Золотой Ордой, о жизненном пути князя Александра и его роли в истории России и Русской православной церкви, о влиянии личности Невского на современное общество — эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола.

В мероприятии примут участие представители духовенства, научные сотрудники музеев и музеев-заповедников, преподаватели высших учебных заведений.