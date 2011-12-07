Депутаты Госсовета РТ рассмотрят вопрос о беспилотных транспортных средствах

16 июля пройдет 11 заседание Госсовета РТ VI созыва, в рамках которого депутаты обсудят вопрос, касающийся законодательной инициативы республиканского парламента о беспилотных транспортных средствах, сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее депутаты поддержали инициативу по внесению в Госдуму федерального законопроекта «Об инновационных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

«Законопроект предполагал лишь рамочный формат регулирования принципов в сфере инновационного транспорта. Однако профильный комитет Госдумы, рассмотрев проект, предположил, что его принятие повлечет дополнительные расходы федерального бюджета. Поэтому необходимо получить заключение Правительства РФ. Соответствующие изменения подготовлены для внесения в вышеупомянутое постановление Госсовета. Этот вопрос мы планируем рассмотреть на текущем заседании», — рассказала депутат Госсовета РТ Лилия Маврина.

Всего на заседании депутаты рассмотрят 30 вопросов, среди которых: четыре законопроекта о налогообложении и изменении бюджета РТ, изменения в закон РТ «Об образовании», утверждение нового члена Общественной палаты РТ, а также шесть федеральных законопроектов, три законодательные инициативы и четыре обращения законодательных органов субъектов РФ.