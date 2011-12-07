Эксперт: Уровень заболеваемости ВИЧ по РТ в два раза ниже, чем по всей России

Директор автономной НКО «Центр гигиенического обучения населения» Лилия Таишева сообщила, что Татарстан не входит в топ-25 пораженных ВИЧ-инфекцией регионов РФ.

Таишева рассказала, что несмотря на то, что Татарстан окружен регионами с высоким уровнем заболеваемости, уровень заболеваемости ВИЧ по РТ в два раза ниже, чем по всей России. Сейчас, по ее словам, в стране более 1 млн человек с ВИЧ-инфекций.

Так, обойдя туберкулез, такой диагноз вышел на первое место по смертности от инфекций. Ежегодный показатель заболеваемости ВИЧ растет и в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Однако, если ранее об этом говорить было не принято, и тем более делать тестирование, то сейчас это является нормой. Сегодня молодежь не боится тестироваться на камеру, поскольку «люди понимают, что здоровье — тренд», добавила директор НКО.