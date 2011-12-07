Глава Кабмина РФ поблагодарил госсоветника РТ за поддержку в проекте ОЭЗ «Алабуга»

В ходе рабочего визита в Татарстан глава Кабмина РФ встретился с госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым и обсудил с ним проект ОЭЗ «Алабуга».

В беседе с Шаймиевым Мишустин рассказал, что вместе с нынешним руководителем республики побывал на территории строящегося нового корпуса РКИБ. Позже премьер-министр РФ поблагодарил госсоветника за оказываемую в то время поддержку по «инновационным, мощным проектам».

Сообщается, что завтра, 10 июля, Михаил Мишустин планирует посетить территорию ОЭЗ и ознакомиться с темпами ее развития.