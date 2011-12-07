Июль: время щелкать секатором?

Ведь некоторые породы плодово-ягодных растений образуют на корнях почки, которые при определенных условиях могут пробуждаться, прорастать и давать начало надземному побегу, или корневому отпрыску. И если плодовые деревья - яблони или груши - дают поросль в основном после гибели, то малина, вишня, слива, ирга и облепиха - еще при жизни (отгоны - так называют их специалисты). Их агрессивные отпрыски стараются заполнить обширную территорию, истощая материнское растение и тесня окружающие. О преимуществах и недостатках механического и химического способа борьбы с порослью рассказывает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.

Проблема в том, что при механическом способе борьбы отпрыски вырезают секатором или острым ножом. Делать это нужно максимально осторожно и тщательно, чтобы не повредить основные корни и не спровоцировать рост новых отпрысков. Работа не из легких... Химический метод менее трудоемкий, но большинство садоводов-любителей с недоверием относятся к утверждениям производителей о том, что гербициды, попадая в почву, распадаются на нетоксичные элементы, не наносящие вреда почве.

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА. В последнее время ученые разработали целую группу препаратов - арборицидов, предназначенных для уничтожения нежелательных деревьев и кустарников. Для борьбы с отгонами пестицид вносят в прикорневой круг или обрабатывают им растение снаружи. К нему прибегают в тех случаях, когда нужно уничтожить не только поросль, но и старые деревья или кустарник. Растения опрыскивают, орошают и даже делают им инъекции ядохимиката. Существует опасность гибели материнского дерева, ведь оно связано с отростками единой корневой системой. Если выбрали этот метод - внимательно читайте инструкцию и действуйте строго по предписаниям!

ПОВОД ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА. Нежелательную поросль образуют почти все сорта сливы. Особенно провоцирует ее рост перекапывание околоствольных кругов. Стоит срезать корень лопатой, и он даст множество новых отростков. Второй причиной буйной растительности может стать болезнь или гибель материнского растения. Обильная сливовая поросль - повод для беспокойства: все ли в порядке с основным растением?

Удалять отпрыски нужно вместе с подземным корневым побегом как можно ближе к материнскому корню. Специалисты советуют отделить ростки секатором и замазать места среза садовым варом или глиной. Ни скашивание, ни вырубка побегов результата не дадут. Напротив, проснутся спящие почки на корневых побегах и дадут новые ростки.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОДВОЯ. Что касается вишни, то если дерево привито на подвое Владимирской или Шубинки, оно не даст побегов, остальные сорта обильно разрастаются. Выкапывание как способ удаления вишневой поросли не годится - это лишь стимулирует рост новых побегов. Вывести отпрыск можно срезкой на высоте 20 - 30 см от земли. Через несколько лет дерево перестанет давать нежелательную поросль.

ОБЛЕПИЛИ! Пожалуй, еще больше проблем доставляют побеги облепихи. Причем не только хозяевам, но и их соседям, ведь отпрыски могут «убежать» от материнского куста на расстояние до 7 метров. Часто облепиху размещают на границе участка, и в этом случае особенно важно еще при посадке предусмотреть какую-то преграду: вкопать шифер или оцинкованное железо по радиусу на глубину до полуметра, чтобы предотвратить разрастание побегов.

Разные сорта облепихи дают разное количество корневых отпрысков. Щедро «делятся» порослью Кудесница, Гусь-Хрустальная, Щедрая. Алтайские сорта не склонны к образованию отпрысков.

А КАК БЫТЬ С ДЕКОРАТИВНЫМИ? Декоративные кустарники также могут доставить владельцам немало хлопот. Чтобы избежать проблем с порослью, еще до посадки по периметру выкопанной ямы устанавливают цилиндрический экран из шифера, оцинкованных пластин или пластика на глубину до полуметра. Диаметр экрана зависит от размера сорта растения. Низкорослым достаточно 80 см, для высокорослых кустов диаметр необходимо увеличить. Если куст уже растет на постоянном месте, такой экран можно установить, выкопав траншею по окружности.

ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ. Корневые отпрыски малины, непривитых вишни и сливы довольно широко используют в садоводстве для размножения растений. Если у такого побега развивается хорошая корневая мочка, его можно отделить от маточного куста и высадить.

Если корнесобственная вишня или слива не дает отпрысков, а они нужны, лопатой раскапывают почву и обнажают боковой корень достаточной толщины (с карандаш или чуть толще) на расстоянии около 80 см от дерева. Перерезают ножом или секатором, а срезы обрабатывают садовой замазкой. Участок корня, который потерял связь с деревом, отгибают вверх и выводят на поверхность почвы так, чтобы срез корня выступал.

Бывает и так, что надземная часть корневого отпрыска развита хорошо, а корневой мочки нет. Чтобы усилить ее развитие, рано весной выбирают отпрыск, растущий не ближе 80 - 100 см от маточного растения, пересекают боковой корень позади отпрыска, не нарушая его связи с материнским растением. Органические вещества, идущие из дерева в корень, не могут уйти дальше отпрыска: путь им перерезан. Осенью корневой отпрыск отделяют и высаживают на постоянное место.

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД. Удалив тем или иным способом ненужную побежку, землю под кроной дерева мульчируют слоем не менее 10 см. В качестве мульчирующего покрытия используют резаную солому, сено, кору деревьев, листья, здоровую ботву огородных культур. Такое укрытие поможет сохранить влагу дереву и станет дополнительным удоб­рением.