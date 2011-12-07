Как стать многодетной мамой и не бояться за свое здоровье?

Фруктовый смузи на завтрак

— Вспоминаю себя ту, что жила на традиционном общепринятом питании, и понимаю: если б я знала раньше, сколько энергии дает природная еда, давно бы поменяла образ жизни и мыслей. Всегда рекомендую сравнивать себя не с другими, а с собой вчерашним и отмечать свои личные достижения, — со светящейся улыбкой советует многодетная мама.

Сама она перешла на зеленое питание всего за один день. Однажды просто поняла, что больше не хочет мяса. Все получилось легко и осознанно. Алия полагает, что главное в процессе перехода на растительный рацион — слушать себя и свое тело. Делясь своим опытом, она рекомендует учитывать свои индивидуальные особенности. Можно, например, сначала сократить до одного-двух раз в неделю употребление красного мяса. Вместо него есть курицу, рыбу, молочную продукцию. А дальше действовать по ощущениям. В идеале — готовить любую еду на один прием пищи. Если кастрюля наваривается на неделю, такая еда становится вредной, что бы там не было приготовлено. Не надо сразу что-то исключать. Наоборот, сначала пополните свой рацион фруктами и зеленью. Например, на завтрак пейте фруктовый смузи или свежевыжатый сок. Организм сам начнет перестраиваться под более легкую пищу. И конечно, на каждом этапе, по мнению многодетной мамы, стоит ориентироваться на свое самочувствие и ощущения. Легкости, энергии, положительных мыслей должно прибавиться, а работа кишечника — улучшиться.

— Бывает так, что во время беременности мамочки интуитивно отказываются от того или иного продукта: не хочется. Это как раз тот случай, когда организм сам говорит, что ему нужно, — приводит пример Алия. — Как мама могу сказать, не надо себя заставлять есть то, чего не хочешь. Так же и с отказом от мясных продуктов. Не обязательно растительное питание подойдет всем, да и не все родственники и коллеги поддержат вас в этом начинании. Что касается нашей семьи, то если идем в гости, все знают: мы не пьем алкоголь, не курим и не едим мяса. В остальном мы компанейские товарищи.

Без лекарств и БАДов

Еще супруги Салаховы не сторонники биологически активных добавок и лекарств. Все витамины и микроэлементы, уверены они, можно получать из повседневного рациона. В меню обязательно должна присутствовать зелень, а также проростки. Весной и в начале лета особенно полезно добавлять в салаты дикоросы — крапиву, сныть, лебеду, делать из них зеленые коктейли. К примеру, такой: пучок любой зелени (шпинат, листья салата, ботва редиски, моркови, свеклы, укроп, петрушка, кинза, щавель) или дикоросов (лебеда, крапива, сныть, молодые листья одуванчика). Плюс полстакана-стакан воды, добавить проростки или семена льна, кунжута, чиа, фрукты (по вкусу). Все размешать блендером. Или еще проще — лебеда, крапива, банан, яблоко, стакан воды. Перемешиваем и наслаждаемся. Яблоко можно заменить грушей, киви или другим фруктом.

По словам Алии, когда они с супругом начинали строить свой дом, для закладки фундамента муж привлек себе в помощь несколько работников. И удивлялся, насколько быстро те выдыхались, даже ребята, что были моложе его. А ведь обедали они довольно плотно, мясной пищей. Супруг Алии брал с собой лишь гречку, фрукты, травяной чай и спокойно мог проработать до вечера. Она и сама уже много лет остается энергичной на протяжении всего дня. Времени хватает и на детей, и на собственное развитие, и на занятия с мамочками, где Алия делится своим опытом и знаниями в области фитотерапии, различных систем оздоровления. Молодая мама разработала собственную методику восстановления зрения и курс оздоровительной гимнастики для беременных, которая помогает избежать серьезных осложнений в интересном положении и при родах, а также быстро восстановиться.

ЗОЖ и домашние роды

«А как же дефицит белка без мяса во время беременности?» — часто округляют глаза мамочки, узнав, что она вегетарианка.

— Мясной белок сложно усваивается организмом, об этом есть соответствующие исследования ВОЗ, — аргументирует многодетная мама. — Поэтому растительный белок вполне заменяет своего животного «собрата». Много его содержится в бобовых, но лучше их принимать термически обработанными или в пророщенном виде.

Окружающие не скрывают своего любопытства, когда узнают, что троих детей Алия рожала дома. «Это же так непредсказуемо, опасно», — не скрывают они своего страха. Однако в случае Алии, как и с вегетарианством, речь идет об осознанном шаге. Дело в том, что 12 лет назад она родила своего первого ребенка в одном из роддомов Казани. Пребывание там показалось маме конвейером, где невозможно ощутить радость от самого прекрасного в жизни процесса.

Спустя пару лет наша собеседница случайно набрела на информацию о домашних родах. Это естественный для ребенка и мамы процесс при условии, что женщина осознает важность подготовки к зачатию и родам, здорового образа жизни, считает Алия. Конечно, если беременность протекает с осложнениями и есть отклонения в развитии плода, без медпомощи в родах не обойтись. Впрочем, этот шаг — индивидуальный выбор каждого. Прежде чем решиться на него, супруги смотрели много обучающих видео о подготовке к домашним родам. Для них все было в новинку, ведь они выросли в обычных советских семьях. Но в итоге Салаховы хорошо подготовились и страха, что-то пойдет не так, не испытывали.

Комментарии

Консультант-диетолог, нутрициолог, врач-эпидемиолог Анна Хабибуллина:

— Во всем нужен баланс и разумный подход. Тем, кто решил перейти исключительно на растительную пищу, рекомендую периодически делать анализ крови на показатели гемоглобина, ферритина, сывороточного железа и витамина В12. В идеале лучше расписать график прохождения таких обследований.

Второй момент — поддерживать достаточное количество белка в еде — основного строительного элемента для клеток. Растительный не всегда полностью усваивается. К тому же в животном белке содержится значительное количество витамина В12. Также вегетарианцам советую дополнительно включить в рацион три незаменимых аминокислоты — триптофан, лизин и метионин. Желательно еще и омега-3 и витамин Д.

Третий аспект — разнообразие, сбалансированность в рационе. Если уж вы делаете выбор в пользу растительного белка, то нельзя питаться, к примеру, одним горохом при всей его полезности. Нужно сочетать: бобовые плюс злаковые или стручковые плюс семена, что обеспечит разнообразие поступающих в организм с пищей аминокислот. Можно рассмотреть более щадящий вариант вегетарианства: вы исключаете мясо, но оставляете рыбу, яйца, сыр. Тогда организму легче обойтись без мясных продуктов. Подчеркну: вегетарианство — осознанный выбор взрослого человека, который имеет на это право. Но не стоит распространять его на детей, ограничивая их потребности съесть рыбную или куриную котлету. Пусть они сами решат, что им ближе, только уже в старшем возрасте.

Акушер-гинеколог, клинический психолог, заведующая акушерским отделением патологии беременных родильного дома городской клинической больницы № 16 Казани Мария Ильченко:

— Я против того, чтобы женщины рожали дома. Считаю неразумным решение остаться без адекватной помощи при возможных осложнениях ради домашней обстановки. Тем более при всех имеющихся возможностях, которые сейчас предоставляют современные роддома (бережные роды, применение трансовых методик, ванны, свободное положение в родах, присутствие родных людей, доулы — помощницы при родах, и так далее).