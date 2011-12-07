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Ккак уберечь ребенка от падения из окна?

Каждое лето, несмотря на многочисленные предупреждения родителей, дети продолжают выпадать из окон, закрытых москитными сетками.

В начале недели в столице РТ произошла еще одна трагедия. Под окнами одного из многоквартирных домов в Приволжском районе Казани нашли тело четырехлетнего ребенка. Оказалось, девочка упала с 8-го этажа, разбившись насмерть. 

По имеющейся информации, родители уложили малышку спать, а затем уснули сами. Девочка проснулась и самостоятельно залезла на подоконник. Облокотившись на москитную сетку открытого окна, сорвалась вниз... Следственным комитетом РТ возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Как уберечь детей от трагедии?» - с таким вопросом «КВ» обратились к экспертам.

Начальник отдела по работе со средствами массовой информации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Андрей Родыгин:

- Не размещайте мебель возле окна. Ребенок не упустит возможности забраться по ней на подоконник. Обязательно установите на окна замки-блокираторы - они прочно зафиксируют конструкцию оконных проемов и ограничат угол открытия рамы. Самодельные приспособления - всевозможные шнурочки и петельки - вряд ли спасут. Замки непременно должны быть заводского производства. 

Также предотвратить падение поможет оконная решетка вне зависимости от того, на каком этаже вы живете. Отдавать предпочтение следует раздвигающимся конструкциям, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации вы сами могли выбраться из помещения. 

Но самый надежный вариант - это, безусловно, надлежащий присмотр за ребенком. Не оставляйте малышей одних! Позаботьтесь об организации их досуга и 24 часа в сутки следите за тем, как они проводят время.

Психолог Элла Утикеева:

- За детьми надо смотреть. Причем мало просто находиться рядом. Ребенок нуждается в постоянном общении и опеке. С малышом необходимо заниматься. Составьте распорядок дня, продумайте план развлечений и развивающих уроков. 

Ни в коем случае не пугайте ребенка падением! Но упорно и методично делайте внушение: «Залезать сюда нельзя!». Если контакт с детьми установлен и налажен, они непременно услышат вас и поймут. Объясните малышу, что окно - это высота. А высота всегда опасна: «Помнишь, однажды ты залез на стол, а потом упал? Сильно болела ножка? Упадешь из окна - будет намного больнее!».

Не стоит хранить на окнах игрушки и яркие, привлекающие внимание предметы. И конечно же, не сидите на подоконнике сами.

Кстати

Согласно статистике МВД РФ, по всей России в 2017 году из окон выпало 848 детей, из них 106 погибли. В 2018 году произошло уже 905 несчастных случаев, из них 123 смертельных, 33 ребенка остались инвалидами. В 2019 году по причине падения из окна лишились жизни 125 детей.

КВ
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