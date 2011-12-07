Министр здравоохранения РФ: В первую очередь вакцинация от COVID-19 пройдет среди медработников

Коллективную вакцинацию от COVID-19 начнут с медработников и сотрудников других служб, наиболее подверженных рискам, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Вакцинировать начнут, конечно же, в первую очередь тех, кто более подвержен риску заражения: это медицинские работники и сотрудники других служб, имеющие высокий риск заражения», — сказал министр, отметив, что коллективная вакцинация станет возможной только после клинических испытаний вакцины.