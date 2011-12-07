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Мишутин: Татарстан проделал большую работу для появления большого количества ИТ-компаний

Глава Кабмина РФ заявил, что данная встреча позволит обсудить создание стимула для дальнейшего роста и увеличения вклада страны в мировую ИТ-индустрию.

На панельной дискуссии по ИТ-тематике в Иннополисе Михаил Мишустин заявил, что власти Татарстана всегда уделяли особое внимание развитию информационных технологий.

Премьер-министр России отметил символику встречи в городе, который строился «с нуля», подчеркнув какое особое внимание развитию ИТ- среды уделяется в Татарстане. По его словам, республика проделала большую работу для появления в ней большого количества ИТ-компаний.

Также глава Кабмина РФ заявил, что данная встреча позволит обсудить перспективы развития отрасли, например создание стимула для дальнейшего роста и увеличения вклада страны в мировую ИТ-индустрию.

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