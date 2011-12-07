Носят ли казанцы маски и перчатки?

Строймаркеты

Посетив несколько строительных магазинов Казани, понимаем: пройти в торговый зал без перчаток, медицинской маски или респиратора невозможно. Из плюсов: если нет с собой индивидуальных средств защиты, то на кассе, прямо у входа в гипермаркет, можно их приобрести. Кстати, в одном из магазинов перчатки при входе раздавали всем покупателям бесплатно. Что касается напольной разметки по соблюдению дистанции, то ее можно видеть возле касс любого строймаркета. А вот антисептика для общего пользования мы так и не обнаружили... И все же главной отличительной особенностью строительных магазинов по соблюдению режима санитарно-эпидемиологической безопасности является перекрытие основных торговых рядов, возле которых для удобства стоят продавцы-консультанты, принимающие заказы от покупателей на необходимый товар.

Продуктовые магазины

Как ни странно, но в продуктовых магазинах ситуация такая, будто и вовсе нет никакого коронавируса. Обойдя несколько крупных и наиболее посещаемых гипермаркетов Казани, корреспондент «КВ» сделал следующие выводы. Если вы забыли надеть перчатки, чтобы купить буханку хлеба, пакет молока или другой продукт, либо вовсе не планировали ими воспользоваться, то вас за это даже не поругают. А буквально несколько недель назад за отсутствие перчаток можно было схлопотать штраф! Зато без медицинской маски или другого индивидуального средства защиты органов дыхания совершить покупку не удастся. С этим в продуктовых магазинах строже. Хотя, если ваш нос и рот ничем не прикрыты, в большинстве магазинов скорее обслужат, но при этом сделают выговор за несоблюдение элементарных правил поведения в общественных местах. Из плюсов: наличие антисептика возле касс. Кстати, если покупатели в строительных магазинах напрочь забывают о соблюдении безопасной дистанции, подходя близко к продавцам, то в продуктовых они более дисциплинированны.

Аптеки

Аптеки, пожалуй, на сегодняшний день наиболее безопасные для посещения. Во время нашего обхода ни в одном аптечном пункте мы не встретили человека без перчаток, медицинской маски или респиратора. Кроме того, покупатели стараются придерживаться социальной дистанции. Возможно, у людей срабатывает инстинкт самосохранения: риск подцепить от других покупателей микробы, вирусы или другую зловредную бациллу здесь гораздо выше. Из плюсов: наличие антисептика и разделительных дистанционных полос в каждой посещенной нами аптеке.

Поликлиники

Расспросив своих знакомых, побывавших недавно на приеме в поликлиниках, сделали следующие выводы. При посещении поликлиники для взрослых на входе непременный контроль температуры тела и надевание бахил. А вот к врачу в кабинет некоторые заходили и без перчаток. Как говорится, на свое личное усмотрение. Если в детских поликлиниках родителей просят надеть маски и закрыть ими не только рот, как это делают многие, но и нос, то в поликлинику для взрослых можно попасть и без маски. А о каких-либо мерах по соблюдению безопасной дистанции пациентами и разделительных полосах на полу медицинского учреждения даже не стоит и говорить. Тем более что строительными проектами казанских клиник в большинстве случаев не предусмотрены широкие коридоры. Как следствие - скученность неизбежна. Антисептик, кстати, можно найти только в платных клиниках, куда пациенты, между прочим, заходят исключительно в масках и перчатках.

Кстати

Обязанность носить индивидуальные средства защиты дыхания в магазинах, транспорте, объектах услуг и культовых помещениях прописана в постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2020 года №465 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции», вступившем в силу 5 июня. Перчатки по-прежнему необходимо носить в транспорте и магазинах.