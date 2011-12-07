Опасен ли парад планет для Земли?

Об этом «КВ» побеседовали с доктором физико-математических наук, профессором, директором Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта КФУ Юрием Нефедьевым.

— Юрий Анатольевич, что за явление мы наблюдаем в июле?

— Многие СМИ написали о параде планет, на самом деле такого термина в науке нет. Ближе по описанию подходит термин «соединение планет», но в целом астрономы не против слова «парад».

Это явление включает в себя сближение планет: они оказываются с одной стороны от Солнца при движении по своим орбитам. Обратите внимание, есть внешние и внутренние планеты. Орбита внутренних располагается внутри орбиты Земли — это Меркурий и Венера. Остальные планеты относятся к внешним, и в момент парада планет, например, мы не увидим рядом внутренние и внешние. Подчеркну, планеты не выстраиваются в одну линию — просто они находятся в ограниченной области на небесной сфере. Например, в соседних созвездиях. Выстраивание планет в определенном положении относительно Земли и Солнца называется конфигурацией, потому соединение планет также связано с их конфигурациями.

Невооруженным глазом при параде планет можно наблюдать Венеру (она видна либо сразу после захода солнца, либо рано утром). Хорошо будут видны Сатурн, Юпитер и Марс. Однако без специального оборудования не удастся увидеть все прелести Сатурна: кольца и его серебряную поверхность. Поэтому не следует ждать феноменальных наблюдений, не вооружившись хотя бы любительским телескопом.

— Насколько редким бывает подобный парад планет?

— Явление, когда сближаются все планеты, достаточно редкое. Ведь они двигаются по своим орбитам с разной скоростью. Те, что ближе к Солнцу, гораздо быстрее остальных. Например, Плутон совершает оборот за 256 земных лет. Однажды у меня на лекции студентка, услышав это, удивилась: «Как же там люди живут?!». Вот такие знания астрономии… Для любителей явление редкое — не часто увидишь планеты одновременно столь близко на небесной сфере. Сближение трех планет бывает несколько раз в год, четырех — раз в год, пяти — один раз в 19 лет, а всех планет — и вовсе раз в 170 лет.

— Не приведет ли это к катаклизмам и другим негативным последствиям, что предрекают астрологи?

— Лично я в астрологию не верю… То, что планеты оказались по одну сторону от Солнца, никак не влияет на Землю. Не будет связанных с этим явлением извержений вулканов, цунами и так далее. Наука не имеет статистики по корреляции между катаклизмами и конфигурациями планет. Та же Луна с приливами и отливами оказывает на нас гораздо большее влияние. К слову, никакой связи Луны с парадом планет также не существует.

— Сколько по времени можно наблюдать парад планет?

— Это не сиюминутное явление — наблюдать можно вплоть до середины августа, хотя и после этого планеты на небесной сфере прекрасно можно будет наблюдать при их орбитальном появлении на ночном небе. Следует также учитывать, что сейчас наблюдениям мешают достаточно светлые ночи. Безусловно, на наблюдение планет с помощью космических телескопов земные ночь и день не оказывают никакого влияния. В заключение хочу сказать: человек неразрывно связан с космосом. Мы получаем оттуда тепло и свет. Но тем не менее наша связь с космосом совершенно не означает, что при параде планет не нужно ходить в парикмахерскую, стоматологию. И уж тем более не следует верить в прочие предсказания. От этого явления конца света точно не будет!