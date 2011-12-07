Собираем аптечку отпускника

О том, что должно быть в аптечке отпускника, читателям «КВ» напоминает доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА Евгения АЦЕЛЬ.

Что взять с собой?

В первую очередь не забудьте взять препараты, рекомендованные для постоянного приема лечащим врачом.

Как показывает опыт, на отдыхе мы чаще подвержены травмам, мышечным и суставным болям, укусам насекомых, термическим ожогам, отравлениям, инфекциям желудочно-кишечного тракта, колебаниям артериального давления. Поэтому в дачной аптечке обязательно должны быть спазмолитики, ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства, противовирусные препараты, антисептики и дезинфицирующие средства, энтеросорбенты, антиаллергические и антигистаминные препараты, местные средства для безопасного загара, а также перевязочные материалы (бинты, марля, вата, эластичный бинт), тонометр и электронный термометр.

Чего не нужно делать?

Чтобы дело не дошло до осложнений, не занимайтесь самолечением, дабы избежать типичных ошибок при оказании само- и взаимопомощи. Например, прием противодиарейных средств при инфекциях желудочно-кишечного тракта при отсутствии антибактериальной терапии может привести к инфекционно-токсическому шоку. А самолечение антибактериальными препаратами при вирусных и бактериальных инфекциях — к устойчивости микрофлоры к антибактериальным лекарствам.

Не стоит увлекаться и приемом антигипертензивных средств при отсутствии контроля артериального давления, так как есть вероятность пропустить инсульт. Абдоминальную форму инфаркта миокарда сложнее диагностировать, если при первых возникших болях в области желудка сразу начать прием антацидов.

Нежелательно без назначения врача принимать аспирин в профилактических целях, так как это может привести к образованию язвы в желудке и двенадцатиперстной кишке. А длительный прием при повышенной температуре и признаках инфекции жаропонижающих лекарств при отсутствии антибактериальной и противовирусной терапии чреват генерализацией инфекции и развитием сепсиса.

Следует помнить: при оказании само- и взаимопомощи необходимо ориентироваться на тяжесть состояния. При ухудшении самочувствия (падение или повышение артериального давления, повышение температуры тела, появление головокружения или развитие обморока, появление признаков выраженного наружного кровотечения, неукротимой рвоты или диареи, удушья и т. п.) ни в коем случае не стоит откладывать обращение за квалифицированной медицинской помощью.